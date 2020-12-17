В Челнах прокуратура проверит законность сбора денег за сдачу пробного ЕГЭ

В Челнах родители школьников возмутились незаконным сбором денег за сдачу пробного ЕГЭ. Жалоба появилась в соцсетях.

Родители возмутились сбором денег за сдачу пробного экзамена — по 330 рублей, тогда как в других городах она бесплатна. На жалобу уже отреагировали в прокуратуре республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Прокуратуре города Набережные Челны поручено проверить законность организации платных экзаменов для старшеклассников и при наличии оснований принять меры реагирования», — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее Рособрнадзор создал навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.



Ольга Плешкова