Новости технологий

12:53 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Рособрнадзор создал навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

12:33, 03.12.2020
Рособрнадзор создал навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Фото: kremlin.ru

По информации Рособрнадзора, на их сайте создан раздел для облегчения поиска информации для подготовки к государственным экзаменам.

Теперь ученики и учителя смогут легко найти актуальные материалы на сайте. Навигатор позволит более эффективно проводить занятия в классе и дистанционно. Материалы сгруппированы по трем разделам: «Материалы для подготовки к ЕГЭ», «Материалы для подготовки к ОГЭ» и «Материалы для учителей».

Сообщают, что информация будет постоянно дополняться и обновляться.

Ранее «Реальное время» сообщало о переносе сроков написания итогового сочинения для 11-х классов в связи с пандемией.

Технологии
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем