За год татарстанские таможенники пресекли ввоз 500 литров алкоголя

В 2020 году таможенники в казанском аэропорту изъяли более 500 литров алкоголя. Об этом рассказал глава таможенной службы Татарстана Марат Гараев.

Самая большая партия составила около 10 литров. Чаще всего люди нарушают таможенные правила, приобретая дорогой алкоголь в магазинах дьюти-фри в большом объеме.

Также таможенники выявили 17 фактов незаконного ввоза через границу холодного оружия. В основном это кастеты и резиновые дубинки. В ведомстве подчеркнули, что эти предметы относятся к категории холодного оружия, поэтому их ввоз возможен только при наличии разрешения Федеральной службы войск национальной гвардии.



Ранее у 22-летней студентки из Татарстана, прибывшей авиарейсом Стамбул — Казань, нашли книгу из федерального перечня экстремистских материалов, ввоз которых запрещен.



Ольга Плешкова