В районе Танкового кольца в Казани построят автосалон

Фото: Максим Платонов

В Казани в районе Танкового кольца — напротив ЖК «Чистое небо» построят 15-й по счету автосалон. Он получит название ООО «КАН АВТО Недвижимость».

Новый салон будет построен на земельном участке 23Д по Оренбургскому тракту, разрешение на строительство уже получено. Участок площадью 1,25 га располагается между Оренбургским трактом и проспектом Универсиады, его кадастровая стоимость составляет почти 101,27 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Строительство автоцентра на Оренбургском тракте уже начато, а открытие запланировано на вторую половину 2021 года.

— Автосалон «Тойота Центр Казань Юг КАН АВТО», площадью почти 3 тысячи квадратных метров, будет выполнен в фирменном стиле бренда «Тойота» и в полном соответствии с требованиями дистрибьютора, — сообщили в пресс-службе компании.

Объем инвестиций в новый салон в «КАН АВТО» не раскрывают.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова