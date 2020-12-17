В России за неделю цены на куриные яйца выросли на 4%

В России за неделю, с 8 по 14 декабря, цена на куриные яйца выросла на 4%, на подсолнечное масло — на 1,7%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Эти продовольственные товары подорожали в наибольшей степени. В 18 субъектах РФ цены на яйца куриные выросли на 0,2—2,2%, в 34 — на 2,5—4,9%, в 30 — на 5% и более. В двух субъектах цены на яйца куриные не изменились, в одном — снизились на 0,2%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Росстат зафиксировал рост цен на маргарин и вермишель — на 0,6%, колбасу вареную, рыбу мороженую и муку пшеничную — на 0,5%, хлеб ржаной — на 0,4%, мясо кур, сосиски, сардельки, сметану, творог жирный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, консервы овощные для детского питания и макаронные изделия — на 0,3%, свинину, сахар-песок, крупу гречневую, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье, конфеты шоколадные, карамель и чай черный — на 0,2%.

Вчера производители сахара и масла в России подписали соглашение о стабилизации стоимости продуктов питания. Цена на сахар-песок в России после стабилизации цен составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей.



Татьяна Леухина