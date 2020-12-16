В Молдавии парламент одобрил снижение пенсионного возраста

Парламент Молдавии сегодня одобрил во втором и окончательном чтении проект снижения пенсионного возраста в стране до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин. Об этом сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

С такой инициативой выступила партия социалистов. Депутаты также предложили разрешить выходить на пенсию женщинам, у которых пять и более детей, в 54 года. После подписания президентом законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года, передает «РИА Новости».

Фото: parlament.md

Законопроект раскритиковала оппозиция, поскольку полагает, что в таком случае в стране станет больше пенсионеров, а размер пенсии не вырастет.

Решение о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет подписал президент Николай Тимофти в 2016 году.

16 ноября экс-премьер Молдавии Майя Санду победила на выборах президента страны. За нее проголосовали 57,74% избирателей, пришедших на участки. За независимого кандидата и действующего президента Молдавии Игоря Додона отдали голоса 42,26% избирателей.



Татьяна Леухина