За 15 лет своей работы благотворительный фонд «Альпари» помог более 65 тыс. людей на сумму более 190 млн рублей

Благотворительному фонду «Альпари» 16 декабря исполнилось 15 лет. За это время благополучателями стали свыше 65 тыс. человек на общую сумму более 190 млн руб.

Поддержку нуждающимся фонд оказывает при помощи своих постоянных программ, среди которых: «Здоровье детям», «Помощь семье», «Накорми ребенка», «Снова в школу», «Письма Деду морозу», «Свой огород», «Вместе мы сможем больше».

Фонд адресно помогает детским социальным и медицинским учреждениям Татарстана, проводит мероприятия для подопечных, организует благотворительные ярмарки, а также запускает ситуативные благотворительные акции и социальные инициативы.



Фонд регулярно предоставляет на своем сайте alpari-charity.ru подробную отчетность о собранных и переданных средствах, ежегодно проходит аудиторскую проверку (аудитор — компания «Аудэкс») и раз в три года — проверку Минюстиции Татарстана.

В 2016 году благотворительный фонд прошел многоступенчатую проверку российского сервиса Mail.ru и стал участником сервиса «Добро.Mail.ru», с 2017 года стал участником городского проекта «Добрая Казань». В этом году «Альпари» было представлено на авторитетных федеральных онлайн-платформах для привлечения пожертвований частных и корпоративных благотворителей «Благо.ру» и «Планета.ру».



Финансирование фонда происходит за счет перечисления денежных средств от физических и юридических лиц на счет фонда, сбора средств на федеральных профильных онлайн-площадках, выручки на благотворительных ярмарках, пожертвований в кубы и средств основателя. Также фонд оказывает неденежную помощь своим подопечным: собирает и передает им одежду, продукты, медпрепараты, необходимое оборудование.



Фонд «Альпари» — частый лауреат республиканского конкурса «Благотворитель года», федерального конкурса отчетов и получает правительственные гранты. В 2020 году благотворительный фонд «Альпари» получил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и благодарственное письмо президента России Владимира Путина за работу волонтеров фонда во время пандемии. Так, более 4000 татарстанцев в разгар режима самоизоляции регулярно получали товары первой необходимости, продукты и медикаменты.



«Все начиналось во времена, когда к благотворительности общество относилось с неверием и отрицанием, а выросло сегодня в безоговорочную поддержку на постоянной основе. Этот юбилейный для нас год стал во многом непростым и одновременно примечательным, потому что, несмотря на пандемию и экономическую нестабильность, благотворительность вышла на новый осознанный уровень. Активность росла, как и продолжалось разрастание волонтерского движения. В этом году к нам присоединились около 30 волонтеров, и в итоге на постоянной основе нашему фонду уже помогают около 70 человек. Благодаря отзывчивости и самопожертвованию этих людей своевременную помощь и поддержку получили все наши подопечные», — отметила директор БФ «Альпари» Наталья Гилазева.



Благотворительный фонд «Альпари» основан в 2005 году бизнесменом из Казани Андреем Дашиным с целью дать возможность детям, проживающим на территории Республики Татарстан, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи, физических и умственных способностей. Мы соединяем тех, кто может помочь, и тех, кто остро нуждается в материальной поддержке для лечения, получения образования и отдыха. В своей деятельности фонд руководствуется российским законодательством о благотворительности и некоммерческих организациях и ведет свою финансовую деятельность исключительно в рамках российской юрисдикции.

В прошлом году объем помощи татарстанского благотворительного фонда «Альпари» составил более 35 млн рублей.