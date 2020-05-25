Татарстанский благотворительный фонд «Альпари» оказал помощь на 35 млн рублей

В прошлом году объем помощи татарстанского благотворительного фонда «Альпари» составил более 35 млн рублей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Так, фонд провел 171 мероприятие на общую сумму более 2,1 млн рублей для 3,4 тыс. подопечных. Более 500 волонтеров помогли в организации и проведении.

Также в Татарстане организовали 37 благотворительных ярмарок, на которых собрали более 2,7 млн рублей. Адресную помощь в 2019 году получили детские социальные учреждения республики на общую сумму более 2,2 млн рублей. В частности, первому казанскому «Детскому хоспису» фонд перечислил 400 тыс. рублей. Более 300 подопечных фонда получили помощь в лечении и реабилитации в рамках программы «Здоровье детям» на общую сумму 8,1 млн рублей. Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили поддержку на более чем 14 млн рублей.

Также с помощью сотрудничества со всероссийским сервисом «Добро Mail.Ru» фонд «Альпари» реализовал шесть проектов, которые помогли 51 подопечному на сумму более 746 тыс. рублей. Также организация проводила социальные марафоны «Корзина доброты», которые помогли собрать для нуждающихся свыше 1,6 тыс. продуктовых наборов.



Помимо этого, «Альпари» совместно с администрацией Советского района Казани в прошлом году провел благотворительный турнир по настольному теннису, в котором собрали более 161 тыс. рублей на приобретение спецвелосипедов. Так, в начале лета в парках Казани появились бесплатные прокаты специализированных велосипедов. Также с помощью грантов Кабинета министров РТ и Министерства экономики РТ фонд благоустроил спортивную площадку в социальном приюте для детей и подростков «Шатлык».



Напомним, что бизнесмен из Казани Андрей Дашин учредил благотворительный фонд «Альпари» в 2005 году. За 14 лет деятельности благополучателями фонда стали свыше 50 тыс. человек на общую сумму более 152 млн рублей, было проведено более 1,2 тыс. праздников и мероприятий, оплачено лечение более 1,6 тыс. детей.

Ранее два проекта из Татарстана победили в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России, который организовало АСИ. Один из них — проект, направленный на создание благоприятных условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

