Разработчик Cyberpunk 2077 признал, что недоработал игру для консолей PS4 и Xbox One, и готов вернуть деньги

Руководство польской компании CD Projeckt Red созвало экстренную конференцию по поводу большого количества жалоб от игроков — обладателей консолей PS4 и Xbox One. По итогам совещания разработчик признал, что компания не уделила достаточно времени доработке Cyberpunk 2077 для консолей старого поколения, поскольку была сжата в сроках.

По словам генерального директора студии Адама Кичински, CD Projeckt Red проигнорировала множество проблем из-за спешки, за что поплатилась потерей репутации и доверия со стороны игроков.

«После трех переносов релиза мы, как руководители компании, сфокусировались лишь на том, чтобы выпустить игру как можно быстрее. Мы недооценили масштаб и сложность проблем, проигнорировали знаки о необходимости потратить больше времени на доработку игры на базовых консолях прошлого поколения. Такой подход противоречит нашей философии.



— Это привело к потере доверия геймеров, а также репутации, которую мы создавали большую часть нашего существования, — признался Адам Кичински во время телефонной конференции с инвесторами, посвященной проблемам Cyberpunk 2077.

Разработчик уже пообещал, что магазины Sony и Microsoft готовы возвращать деньги за игру всем разочарованным пользователям вне зависимости от того, сколько времени геймеры провели в игре.