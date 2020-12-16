Прокуратура Тукаевского района РТ проверила школу, где два года закрыт спортзал

Прокуратура Тукаевского района РТ установила, что в Князевской СОШ с 2018 года закрыт на ремонт малый спортивный зал, где проходят занятия физкультурой у начальных классов. Работы по благоустройству зала не проводятся из-за отсутствия финансирования.

Для занятий физкультурой младшеклассников переоборудовали один из школьных кабинетов. Часть уроков проводились на улице, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Как объяснил директор Князевской школы, глава Исполкома Тукаевского района оставил без удовлетворения направленные в его адрес письма о выделении на ремонт спортзала более 650 тыс. рублей.

Фото: mon.tatarstan.ru (архив)

Прокуратура внесла в адрес руководителя Исполкома Тукаевского района РТ представление.

По результатам проверки ведомства информация о привлечении родителей к закупке спортинвентаря и других предметов не подтвердилась.

Напомним, что в апреле сообщалось, что в Татарстане в 2020 году планируется сделать ремонт шести спортивных залов школ, расположенных в сельской местности, на общую сумму 8,6 млн рублей.



Татьяна Демина