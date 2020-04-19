В Татарстане отремонтируют спортзалы сельских школ за 8,6 млн рублей

В Татарстане в 2020 году планируется сделать ремонт шести спортивных залов школ, расположенных в сельской местности, на общую сумму 8,6 млн рублей.

Как рассказал замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев, в 860 образовательных организациях, расположенных в селах республики, имеются спортивные залы и 81 из них нуждается в ремонте, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Ранее сообщалось, что в 2020 год в Татарстане планируется отремонтировать 19 крупных спортивных объектов и закупить оборудование для одного ледового дворца.

