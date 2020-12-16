Пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет

На аэродроме в Жуковском совершил свой первый полет новый пассажирский самолет Ил-114-300, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Всего по программе планируется производство и реализация до 100 ВС типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт», — сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В ходе полета проверены режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета и функционирования его систем.

Российский самолет Ил-114-300 предназначен для региональных перелетов на расстояния до 1,9 тыс. километров. На борту могут разместиться до 68 пассажиров.

Фото: rostec.ru (архив)

В начале октября «Ростех» опубликовал фото и видео с испытаний Ил-114-300, где самолет проходит аэродромные отработки, готовясь к первому полету.



Татьяна Демина