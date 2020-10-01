«Ростех» показал новый самолет для региональных перевозок

Самолет Ил-114-300 проходит аэродромные отработки, готовясь к первому полету. Небольшое воздушное судно может занять нишу на региональных перевозках.

«Ростех» опубликовал фото и видео с испытаний. Специалисты проверили топливные системы и провели гонку двигателей на малом ходу, проверяя работу силовой установки, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Новый Ил-114-300 оснащен новым турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ-01, разработчик и производитель — Объединенная двигателестроительная корпорация.

На самолете завершен монтаж всех систем и оборудования. В ближайшее время по плану подготовки к первому полету будет завершен весь комплекс аэродромных отработок, а также программа рулежек и пробежек самолета по полосе.

Предполагается продавать самолет в первую очередь внутри страны. Он предназначен для региональных перевозок. Судно сможет вмещать до 68 пассажиров.