Гидрометцентр РТ предупредил о тумане в ночь на четверг

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на четверг в Татарстане.



Ночью 17 декабря местами в республике и в Казани ожидается туман, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 16—17 декабря на юго-западе на территорию Татарстана будут оказывать влияние атмосферные фронты. Местами ожидается небольшой снег. Ночью ожидается от -9 до -14 градусов (при прояснениях от -15 до -20 градусов), днем — от -4 до -10 градусов.

Татьяна Демина