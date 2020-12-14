Синоптики рассказали о потеплении в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали о скором потеплении в республике. Температура воздуха заметно повысится 16—17 декабря.

Завтра, 15 декабря, холодная погода в РТ сохранится, при этом вероятность осадков увеличится и местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью и утром составит от -13 до -18 градусов (при прояснениях от -20 до -25 градусов), днем — от -7 до -12 градусов. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Погода изменится 16—17 декабря — на юго-западе на территорию республики будут оказывать влияние атмосферные фронты. Местами ожидается небольшой снег. Ночью ожидается от -9 до -14 градусов (при прояснениях от -15 до -20 градусов), днем — от -4 до -10 градусов.

18 декабря под влиянием циклона и атмосферных фронтов пройдет снег, возможны метель и сильный юго-западный ветер порывами до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.

19 и 20 декабря, с отходом циклона дальше на восток, вновь ожидается существенное похолодание: ночью ожидается от -14 до -19 градусов (при прояснениях от -20 до -25 градусов), днем — от -11 до -16 градусов. Осадки маловероятны. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее сообщалось, что в Поволжье на смену аномальным холодам придет тепло.