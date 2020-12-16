В Казани спасатели помогли мужчине, застрявшему в туалете

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани спасатели пришли на помощь мужчине, застрявшему в туалете. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Накануне в многоквартирном доме по улице 2-й Газовой 57-летний мужчина застрял между стеной и унитазом и не мог вылезти. Прибывшие спасатели демонтировали унитаз и освободили мужчину.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

От медицинской помощи он отказался.



Ранее в Альметьевске трехлетняя девочка застряла рукой в гипсовой плите.



Ольга Плешкова