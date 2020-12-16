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В Казани спасатели помогли мужчине, застрявшему в туалете

12:14, 16.12.2020
В Казани спасатели помогли мужчине, застрявшему в туалете
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани спасатели пришли на помощь мужчине, застрявшему в туалете. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Накануне в многоквартирном доме по улице 2-й Газовой 57-летний мужчина застрял между стеной и унитазом и не мог вылезти. Прибывшие спасатели демонтировали унитаз и освободили мужчину.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

От медицинской помощи он отказался.

Ранее в Альметьевске трехлетняя девочка застряла рукой в гипсовой плите.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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