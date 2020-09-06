В Альметьевске трехлетняя девочка застряла рукой в гипсовой плите

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевске спасатели пришли на помощь трехлетней девочке, которая рукой застряла в гипсовой плите. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Инцидент произошел на улице Строителей. Девочка засунула руку в гипсовую плиту, родители самостоятельно вытащить руку не смогли.

С помощью шанцевого инструмента спасатели освободили руку ребенка. Девочку передали родителям. От медицинской помощи они отказались. Также спасателями была проведена беседа о безопасности в быту.

Ранее в Казани спасатели помогли 3-летней девочке, которая застряла в туалете.

