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В Альметьевске трехлетняя девочка застряла рукой в гипсовой плите

02:29, 06.09.2020
В Альметьевске трехлетняя девочка застряла рукой в гипсовой плите
Фото: МЧС по РТ

В Альметьевске спасатели пришли на помощь трехлетней девочке, которая рукой застряла в гипсовой плите. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Инцидент произошел на улице Строителей. Девочка засунула руку в гипсовую плиту, родители самостоятельно вытащить руку не смогли.

С помощью шанцевого инструмента спасатели освободили руку ребенка. Девочку передали родителям. От медицинской помощи они отказались. Также спасателями была проведена беседа о безопасности в быту.

Ранее в Казани спасатели помогли 3-летней девочке, которая застряла в туалете.

Общество Татарстан
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