ВСК интегрировалась c «Цифровым профилем» и упростила оформление ОСАГО

Страховой Дом ВСК при поддержке Ассоциации ФинТех успешно осуществил интеграцию c сервисом «Цифровой профиль» (18+) в рамках масштабного экспериментального проекта, направленного на повышение качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах.

Сервис «Цифровой профиль» разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Банком России. Участники проекта — органы исполнительной власти Российской Федерации, министерства и ведомства, Пенсионный фонд, а также финансовые и прочие коммерческие организации. На площадке Ассоциации ФинТех ведется рабочая группа по вопросам развития сервиса и подключения коммерческих организаций.

«Масштаб и сложность проекта впечатляют. Но благодаря высокому уровню экспертизы коллег из Ассоциации ФинТех, «Ростелекома» и Банка России нам удалось пройти путь от совместного создания концепции до выхода в продуктивную среду, несмотря на все сложности работы в вынужденном дистанционном формате последние 9 месяцев. У нас есть планы масштабировать сервис на другие продукты страхования и различные внутренние процессы в компании, где мы могли бы использовать юридически подтвержденные данные из ФОИВов без запроса каких-либо подтверждающих документов», — сообщила руководитель центра бизнес-технологий Страхового Дома ВСК Марина Ляшенко.

«Сервис «Цифровой профиль» позволит клиенту оформить нужный продукт в несколько кликов. Для покупки ОСАГО в интернет-магазине ВСК клиент проходит авторизацию через портал госуслуг, дает свое согласие на предоставление данных, которые автоматически заполняются в форме полиса. Сегодня в «Цифровом профиле» доступны те данные, которые клиент ввел самостоятельно на сайте госуслуг, а также сведения, полученные в результате запросов от ведомств. В 2021 году ожидается получение данных от МВД, что сделает сервис покупки страхового полиса еще более простым. Интеграция с базой госуслуг в рамках «Цифрового профиля» — это новые возможности по обогащению и работе с клиентскими данными, персонифицированный подход к каждому клиенту и отсутствие бумажного документооборота», — прокомментировала заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»