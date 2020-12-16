Володин рассказал, когда реализуют все поправки, внесенные в Конституцию

Фото: Олег Тихонов (архив)

Депутаты постараются как можно быстрее завершить работу по реализации поправок в Конституцию РФ для того, чтобы люди как можно быстрее почувствовали результат решений, которые были приняты во время общероссийского голосования, заверил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Для нас это приоритет. И мы постараемся как можно быстрее работу эту завершить, — сказал Володин в интервью «Российской газете».

Фото: duma.gov.ru

По его словам, изменения нужны были в тех сферах, где «подсказала сама жизнь». Володин напомнил, что Конституция была принята еще в 1993 году, и за это время многое произошло. Не замечать это было бы неправильно. «Решения, которые были приняты, делают страну сильнее», — добавил он.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложение создать российский суд по правам человека. Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что РСПЧ не сможет стать аналогом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



Татьяна Леухина