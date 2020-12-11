В Госдуме прокомментировали идею создания российского суда по правам человека

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что РСПЧ не сможет стать аналогом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает «РИА Новости».



«Российский аналог быть не может, потому что там все-таки история другая: когда национальная правовая система не может справиться, а конфликт остался, тогда (вопрос) уходит туда. При этом исчерпаны все системы. Я почитал вчера, коллеги пишут «российский аналог», это все-таки другая история, здесь идет вопрос о защите прав человека, а не аналоге ЕСПЧ, это все-таки разные вещи», — делится своим взглядом Крашенинников.

Фото: humanrights.brightblue.org.uk

Ранее сообщалось, что Путин поручил проработать идею создания в России специального суда по правам человека.