В Нижнекамске врач восстановил зрение пенсионерке, которая была слепа на один глаз всю жизнь

В Нижнекамске врач офтальмологического отделения ЦРМБ вернул зрение 80-летней пенсионерке, которая всю жизнь видела лишь одним глазом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Женщина с 6 лет стала видеть одним глазом после перенесенного гепатита. В молодости она обращалась к специалистам, но те уверяли, что вернуть зрение второму глазу невозможно.

Фото: realnoevremya.ru

— Съездила к одному знаменитому профессору из Уфы, но то светило и все другие врачи в один голос твердили, что этот глаз не восстановить. А в прошлом году я практически полностью ослепла — перестал видеть и левый глаз. Заведующий офтальмологическим отделением НЦРМБ Руслан Ахметзянов предложил немедленно, без очереди — по квоте, прооперировать переставший работать глаз. Из-за пандемии операцию пришлось ждать до августа, оперировать меня должен был доктор Дмитрий Малинин», — вспоминает пациентка.

Врач обследовал ее и заявил, что зрение вернуть можно на оба глаза. Операция длилась полтора часа, он полностью «перешил» глаз: вытащил и вставил его уже в вычищенную подлеченную глазницу. «Благодаря Дмитрию Егоровичу этот Новый год я встречу с глазом, который не видел почти 75 лет», — рассказала женщина.



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Татьяна Леухина