«Ак Барс» возглавил Индекс силы команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам четырнадцатой игровой недели регулярного чемпионата.

Лидером рейтинга стал казанский «Ак Барс». Команда Дмитрия Квартальнова на прошедшей неделе одержала четыре победы в четырех матчах КХЛ, обыграв «Металлург» (3:0), минское «Динамо» (7:2) и дважды «Йокерит» с одинаковым счетом 4:1.

На вторую строчку поднялся ЦСКА, прибавивший 10 пунктов. Наибольший скачок вверх сделала череповецкая «Северсталь», замкнувшая первую тройку. Череповчане поднялись сразу на 10 позиций.

Подробнее о главных событиях прошедшей игровой недели можно почитать в материале «Реального времени».