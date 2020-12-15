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«Ак Барс» возглавил Индекс силы команд КХЛ

19:00, 15.12.2020
«Ак Барс» возглавил Индекс силы команд КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам четырнадцатой игровой недели регулярного чемпионата.

Лидером рейтинга стал казанский «Ак Барс». Команда Дмитрия Квартальнова на прошедшей неделе одержала четыре победы в четырех матчах КХЛ, обыграв «Металлург» (3:0), минское «Динамо» (7:2) и дважды «Йокерит» с одинаковым счетом 4:1.

На вторую строчку поднялся ЦСКА, прибавивший 10 пунктов. Наибольший скачок вверх сделала череповецкая «Северсталь», замкнувшая первую тройку. Череповчане поднялись сразу на 10 позиций.

Подробнее о главных событиях прошедшей игровой недели можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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