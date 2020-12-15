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«Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев, на «Ахмат» — «Рубин» назначен Васильев

18:43, 15.12.2020
«Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев, на «Ахмат» — «Рубин» назначен Васильев
Фото: rusfootball.info

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские назначения на матчи 19-го тура Премьер-лиги.

Заключительную игру в 2020 году казанский «Рубин» проведет в Грозном против «Ахмата». Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Его помощниками станут Алексей Стипиди и Андрей Болотенков. За систему ВАР ответственен Евгений Турбин.

Центральный матч тура, где встретятся «Зенит» и «Спартак», рассудит Сергей Карасев. За видеоповторы будет отвечать Алексей Сухой.

Остальные судейские назначения выглядят следующим образом:

Напомним, ранее «Рубин» в гостях обыграл «Тамбов» (1:0). Подробнее о победе казанской команды можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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