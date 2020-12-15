«Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев, на «Ахмат» — «Рубин» назначен Васильев

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские назначения на матчи 19-го тура Премьер-лиги.

Заключительную игру в 2020 году казанский «Рубин» проведет в Грозном против «Ахмата». Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Его помощниками станут Алексей Стипиди и Андрей Болотенков. За систему ВАР ответственен Евгений Турбин.

Центральный матч тура, где встретятся «Зенит» и «Спартак», рассудит Сергей Карасев. За видеоповторы будет отвечать Алексей Сухой.

Остальные судейские назначения выглядят следующим образом:

Судейские назначения на матчи 19-го тура Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/jNBfrngMWb — РФС (@rfsruofficial) December 14, 2020

Напомним, ранее «Рубин» в гостях обыграл «Тамбов» (1:0). Подробнее о победе казанской команды можно почитать в материале «Реального времени».