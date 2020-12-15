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Племянник Путина перезапустил партию против коррупции

17:04, 15.12.2020 2
Племянник Путина перезапустил партию против коррупции
Фото: party-npk.ru

Племянник президента РФ Роман Путин создал новую политическую партию под названием «Россия против коррупции». Месяц назад была ликвидирована другая партия, которую возглавлял бизнесмен, — «Народ против коррупции».

На учредительном съезде присутствовали 106 делегатов. Они единогласно одобрили создание партии, утвердили ее устав и программу, передает «Интерфакс».

Напомним, Роман Путин вступил в партию «Народ против коррупции» 21 июня 2020 года, а уже в июле стал ее председателем. Однако в ноябре Минюст РФ ликвидировал ее из-за проблем с отчетностью.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:16
    Hey hey hey hey yeah)))!!!
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  • Анонимно 17:22
    Ну все трепещите казнокрады коррупционеры и ворье около властных структур. Теперь еще надо будет делиться.
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