Племянник Путина перезапустил партию против коррупции

Племянник президента РФ Роман Путин создал новую политическую партию под названием «Россия против коррупции». Месяц назад была ликвидирована другая партия, которую возглавлял бизнесмен, — «Народ против коррупции».

На учредительном съезде присутствовали 106 делегатов. Они единогласно одобрили создание партии, утвердили ее устав и программу, передает «Интерфакс».

Напомним, Роман Путин вступил в партию «Народ против коррупции» 21 июня 2020 года, а уже в июле стал ее председателем. Однако в ноябре Минюст РФ ликвидировал ее из-за проблем с отчетностью.