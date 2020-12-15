Прокуратура Татарстана проверит сообщения о директоре казанской школы, запретившей вызывать пожарных

Прокуратура Татарстана организовала проверку по сообщениям в соцсетях о пожаре в туалете казанской школы №143. По сообщениям учеников, директор школы Светлана Евдокимова запретила им вызывать пожарных.

В надзорном ведомстве сообщения о произошедшем заметили в соцсетях, рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В сообщении говорится, что загореться могла неисправная сушилка, которая уже несколько раз дымилась. Утверждается, что директор решила справиться силами сотрудников школы.

Автора сообщения возмущает, что после пожара учеников оставили в классах и некоторые из них почувствовали недомогание из-за дыма.

В ночь на понедельник в Заинске произошел пожар в здании Центра занятости населения. Там сгорела искусственная елка, установленная в холле учреждения.