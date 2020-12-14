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Происшествия

В здании Центра занятости Заинска загорелась искусственная елка

16:34, 14.12.2020
В здании Центра занятости Заинска загорелась искусственная елка
Фото: Олег Тихонов (архив)

В здании Центра занятости Заинска загорелась искусственная елка. Как сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин, охранник учреждения сам справился с огнем, использовав два огнетушителя.

Пожарных он не вызывал. На место происшествия выезжал только инспектор Госпожнадзора.

Площадь пожара составила 3 кв. м. На месте были обнаружены остатки сгоревшей искусственной елки.

Предположительно, причиной пожара стала оставленная на всю ночь работающей гирлянда.

Происшествия Татарстан
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