Около 115 тысяч татарстанцев не могут получить жилье по программе социального найма

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане обратили внимание на проблемы граждан, которые зарабатывают слишком много, чтобы рассчитывать на программу социального найма жилья. В республике таких семей около 41 тысячи.

Таким образом, около 115 тысяч татарстанцев не могут получить жилье по соцнайму, но другие возможности для них тоже закрыты, рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

На заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ депутат Лилия Маврина отметила, что в 2018 году в Татарстане только 20 квартир было сдано по программе социального найма. В очереди же за таким жильем стояли 19 тысяч семей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фролов подтвердил, что в Татарстане не сформирован фонд для таких нужд, застройщикам невыгодно участвовать в этом процессе. По мнению первого заместителя министра, данный вопрос нужно решать на федеральном уровне с господдержкой.

Напомним, в Татарстане пытается получить жилье по этой программе мама ребенка-инвалида. Она зарабатывает чуть больше 25 тысяч. Чтобы иметь право на соцнайм, доходы семьи не должны превышать прожиточный минимум — 24 260 рублей.