В Казани семья инвалида не может добиться получения жилья — видео

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В Казани мама Ильдара Гисматуллина не может добиться получения жилья от мэрии Казани из-за несовершенства законодательства. Власти города не имеют права предоставить семье квартиру по социальному найму, поскольку их доход выше прожиточного минимума, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

У юного Ильдара редкое заболевание — синдром Штурге-Вейбера, повлекшее неоперабельную опухоль мозга. Также у него диагностированы глаукома, эпилепсия и еще целый ряд недугов. По законодательству он должен жить в комфортных условиях, но семья вынуждена делить квартиру с родственниками.

Мама мальчика хотела добиться от мэрии квартиры по социальному найму, но для этого их доход слишком высокий, он на 1,7 тысячи превышает прожиточный минимум — 24 260 рублей. Никаких других механизмов не предусмотрено.

Городские власти предложили получить субсидию в 1,5 млн рублей на покупку квартиры и взять жилье в ипотеку, но мама говорит, что не потянет ежемесячные платежи.

Эквсперты считают, что республика должна изменить законодательство и дать муниципалитетам полномочия предоставлять семьям с подобными проблемами жилье по программе социального найма.