Госдума поддержала новую методику расчета прожиточного минимума

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который устанавливает новую методику расчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Документ предполагает изменить схему уже с 1 января 2021 года.

Теперь МРОТ и прожиточный минимум предполагается вычислять исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Напомним, такой законопроект подготовил Минтруд РФ, предложивший отказаться от данных по стоимости потребительской корзины. Ведомство планирует установить прожиточный минимум на уровне показателя в 109%, для детей — в 97%, а для пенсионеров — 86%. До 2026 года Минтруд предлагает установить МРОТ как 42% средней зарплаты по России.