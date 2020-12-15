В России предрекли сокращение населения на несколько миллионов

Фото: Илья Репин

В России предрекли снижение численности населения до 125 миллионов человек к 2050 году. Такие данные представил федеральный проект «Трезвая Россия».

По оценка экспертов, если нынешняя ситуация останется неизменной, к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек. Среди основных факторов, влияющих на убыль населения в России, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики.

Фото: realnoevremya.ru

«Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19», — приводит текст документа «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Татарстан опустился в «Рейтинге трезвости регионов» сразу на три пункта.



Ольга Плешкова