Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам обоснованности цен на продукты

В прокуратуре Татарстана заработала специальная горячая линия по вопросам обоснованности цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявки принимаются круглосуточно с 15 по 18 декабря по телефонам:

8 (843) 291-18-65 (профильный отдел), с 9.00 до 18.00;

8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор), с 18.00 до 9.00.

Фото: Антон Журавлев

Жалобы будут использованы при планировании и проведении надзорных мероприятий.

Ранее Генпрокуратура России поручила региональным прокурорам проверить обоснованность роста цен на продукты.



Ольга Плешкова