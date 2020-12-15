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Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам обоснованности цен на продукты

11:58, 15.12.2020
Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам обоснованности цен на продукты
Фото: realnoevremya.ru

В прокуратуре Татарстана заработала специальная горячая линия по вопросам обоснованности цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявки принимаются круглосуточно с 15 по 18 декабря по телефонам:

  • 8 (843) 291-18-65 (профильный отдел), с 9.00 до 18.00;
  • 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор), с 18.00 до 9.00.
Фото: Антон Журавлев

Жалобы будут использованы при планировании и проведении надзорных мероприятий.

Ранее Генпрокуратура России поручила региональным прокурорам проверить обоснованность роста цен на продукты.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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