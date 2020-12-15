Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам обоснованности цен на продукты
В прокуратуре Татарстана заработала специальная горячая линия по вопросам обоснованности цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Заявки принимаются круглосуточно с 15 по 18 декабря по телефонам:
- 8 (843) 291-18-65 (профильный отдел), с 9.00 до 18.00;
- 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор), с 18.00 до 9.00.
Жалобы будут использованы при планировании и проведении надзорных мероприятий.
Ранее Генпрокуратура России поручила региональным прокурорам проверить обоснованность роста цен на продукты.
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