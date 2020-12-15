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В Казани на пересечении улиц Туфана Миннуллина — Тихомирнова — Роща Фрунзе отменили левые повороты

11:57, 15.12.2020
В Казани на пересечении улиц Туфана Миннуллина — Тихомирнова — Роща Фрунзе отменили левые повороты
Фото: maps.google.ru

В Казани на пересечении улиц Туфана Миннуллина — Тихомирнова — Роща Фрунзе отменили левые повороты. На перекрестке установили соответствующие знаки, сообщает МВД по Татарстану.

В министерстве рекомендовали водителям, двигающимся по улице Туфана Миннуллина со стороны улицы Островского проехать по прилегающим улицам Петербургской и Артема Айдинова. Если водитель движется по улице Роща Фрунзе со стороны улицы Зеленой и хочет выехать на улицу Тихомирнова, лучше проехать по Петербургской и Островского.

Еще в целях безопасности движения на улице Профсоюзной и реконструкции перекрестка улиц Пушкина и Бутлерова установили светофоры. Это позволит увеличить пропускную способность улиц центральной части города.

Фото: maps.google.ru

Ранее сообщалось, что в Казани убрали пешеходный переход на перекрестке Фучика — Ломжинская из-за строительства метро.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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