В Казани два человека отравились угарным газом

В Казани два человека госпитализированы в результате отравления угарным газом в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Пострадали 26-летний мужчина и 24-летняя девушка. С диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» они госпитализированы в городскую клиническую больницу №7.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительным данным, люди отравились в результате отсутствия тяги в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.



В тяжелом состоянии в больницу доставлена 34-летняя женщина из Кировского района города — также с отравлением угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Казани за 2 года угарным газом отравились около 50 человек.



Ольга Плешкова