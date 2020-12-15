В Казани два человека отравились угарным газом
В Казани два человека госпитализированы в результате отравления угарным газом в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
Пострадали 26-летний мужчина и 24-летняя девушка. С диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» они госпитализированы в городскую клиническую больницу №7.
По предварительным данным, люди отравились в результате отсутствия тяги в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.
В тяжелом состоянии в больницу доставлена 34-летняя женщина из Кировского района города — также с отравлением угарным газом.
Ранее сообщалось, что в Казани за 2 года угарным газом отравились около 50 человек.
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