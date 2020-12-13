В Казани мужчину госпитализировали с ожогами после пожара в вагоне-бытовке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани днем произошел пожар в вагоне-бытовке на станции «Лагерная». В результате инцидента пострадал 46-летний мужчина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в 15:55. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящий на площади 6 кв. метров строительный вагон-бытовку.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Мужчину с термическими ожогами лица, руки 1-2 степени 8% госпитализировали. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Также сегодня после пожара в частном доме госпитализировали мужчину с подозрением на отравление продуктами горения.



Татьяна Леухина