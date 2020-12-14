«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в матче 1/16 финала Лиги Европы
В понедельник, 14 декабря, прошла жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы по футболу.
От России в плей-офф турнира выступит «Краснодар». В соперники краснодарцам выпало загребское «Динамо», которое заняло первое место в группе с московским ЦСКА.
Остальные пары 1/16 финала выглядят следующим образом:
Итоги жеребьевки 1/16 финала #ЛигаЕвропы!— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 14, 2020
В каких противостояниях будет жарче всего? #жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/1Qk9m8GW7u
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля.
Напомним, ранее состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.СпортФутбол
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