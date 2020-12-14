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«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в матче 1/16 финала Лиги Европы

16:12, 14.12.2020
«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в матче 1/16 финала Лиги Европы
Фото: vk.com/fckrasnodar

В понедельник, 14 декабря, прошла жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

От России в плей-офф турнира выступит «Краснодар». В соперники краснодарцам выпало загребское «Динамо», которое заняло первое место в группе с московским ЦСКА.

Остальные пары 1/16 финала выглядят следующим образом:

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля.

Напомним, ранее состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

СпортФутбол
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