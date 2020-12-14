Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу

В понедельник, 14 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

На этой стадии турнира между собой сыграют команды, занявшие первые и вторые места по итогам группового раунда.

По результатам жеребьевки сложились следующие пары:

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Манчестер Сити»

«Лацио» — «Бавария»

«Атлетико» — «Челси»

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»

«Порту» — «Ювентус»

«Барселона» — «ПСЖ»

«Севилья» — «Боруссия» (Дортмунд)

«Аталанта» — «Реал».

Итоги жеребьевки 1/8 финала #ЛигаЧемпионов!



Какая пара самая крутая?



Первые матчи: 16, 17, 23 и 24 февраля

Ответные матчи: 9, 10, 16 и 17 марта#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/nrNe7qG8HX — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 14, 2020

Отметим, что в двух парах между собой сыграют команды, которые выбили из группового этапа российские клубы. Итальянский «Лацио», занявший второе место в группе с «Зенитом», встретится с победителем квартета с участием «Локомотива» немецкой «Баварией». Еще один участник группы москвичей, испанский «Атлетико», сыграет с английским «Челси», который стал первым в квартете с «Краснодаром».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.

Подробнее о последних матчах российских команд в Лиге чемпионов можно почитать в материале «Реального времени».