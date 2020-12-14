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Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу

15:29, 14.12.2020
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

В понедельник, 14 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

На этой стадии турнира между собой сыграют команды, занявшие первые и вторые места по итогам группового раунда.

По результатам жеребьевки сложились следующие пары:

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Манчестер Сити»
«Лацио» — «Бавария»
«Атлетико» — «Челси»
«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»
«Порту» — «Ювентус»
«Барселона» — «ПСЖ»
«Севилья» — «Боруссия» (Дортмунд)
«Аталанта» — «Реал».

Отметим, что в двух парах между собой сыграют команды, которые выбили из группового этапа российские клубы. Итальянский «Лацио», занявший второе место в группе с «Зенитом», встретится с победителем квартета с участием «Локомотива» немецкой «Баварией». Еще один участник группы москвичей, испанский «Атлетико», сыграет с английским «Челси», который стал первым в квартете с «Краснодаром».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.

Подробнее о последних матчах российских команд в Лиге чемпионов можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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