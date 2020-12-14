В Госдуме назвали правильным изменение порядка оформления больничного

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал введение нового порядка оформления больничного в России. По его мнению, он позволяет снизить риски распространения инфекций.

Депутат отметил, что пандемия коронавируса ускорила переход российского здравоохранения в цифровое русло.

«Наша задача, с одной стороны, выдать больничный лист человеку, который не может выйти на работу, с другой стороны — избавить его от лишних контактов. То, что люди не идут в поликлинику, не стоят там лишний раз в очередях и не обмениваются инфекцией, — это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране», — передает слова Говорина RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, с сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила оформления больничного. Теперь больной может оформить его дистанционно и получить в электронном виде.

Кроме того, больничный по уходу за ребенком теперь не ограничен по срокам. Ограничен лишь оплачиваемый период — 15 дней.