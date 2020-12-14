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В России изменились правила оформления больничного

06:38, 14.12.2020
В России изменились правила оформления больничного
Фото: realnoevremya.ru

В России в понедельник вступают в силу новые правила оформления больничного. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить в электронном виде и получить больничный дистанционно. Об этом сообщает «РИА Новости».

Больничный по уходу за ребенком теперь не ограничен по срокам. Ограничен лишь оплачиваемый период — 15 дней.

Добавились и новые случаи получения больничного по беременности и родам — при многоплодной беременности и родах с 22-й по 28-ю неделю длительность больничного будет составлять 194 дня.

Фото: realnoevremya.ru

Выписывать больничные могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность.

Ранее сообщалось, что в России появился новый порядок выплаты больничных.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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