Компания из группы Вексельберга потребует банкротства ПСО «Казань»

Фото: Роман Хасаев (архив)

Очередная компания намерена через суд потребовать банкротства ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. О своих планах судиться с татарстанским застройщиком объявило ООО «Самарские коммунальные системы».

Пока компания не подала иск в арбитраж, следует из сообщения в системе «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Самарские коммунальные системы» входит в холдинг «Российские коммунальные системы» миллиардера Виктора Вексельберга.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее «Реальное время» подробно писало, что ПСО «Казань» до сих пор отбивается от миллиардных претензий по строительству стадиона «Самара Арена».

Администрация особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» также выставила счет компании Зиганшина в размере более 2,23 млрд рублей.

