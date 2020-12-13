Песков рассказал, как Путин будет отмечать Новый год
Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год в кругу родных и близких, как он это делает ежегодно. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — рассказал он в интервью в программе «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1".
Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни, поскольку он никогда полноценно не отдыхает.
Ранее Песков, комментируя информацию о предполагаемом экс-зяте Путина, члене совета директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове, заявил, что в Кремле «более или менее» знают, кто стоит за слухами об окружении Владимира Путина. Имена этих людей он озвучивать не стал.
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