Песков рассказал, как Путин будет отмечать Новый год

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год в кругу родных и близких, как он это делает ежегодно. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — рассказал он в интервью в программе «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1".

Фото: kremlin.ru

Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни, поскольку он никогда полноценно не отдыхает.

Ранее Песков, комментируя информацию о предполагаемом экс-зяте Путина, члене совета директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове, заявил, что в Кремле «более или менее» знают, кто стоит за слухами об окружении Владимира Путина. Имена этих людей он озвучивать не стал.



Татьяна Леухина