В Кремле заявили, что знают распространителей слухов об окружении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «более или менее» знают, кто стоит за слухами об окружении Владимира Путина. Имена этих людей не озвучили: «Нам достаточно знания того, кто они есть».

«Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее», — цитирует «РИА Новости» высказывание Пескова относительно информации о предполагаемом экс-зяте Путина, члене совета директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове.

Фото: kremlin.ru

По словам Пескова, подобная информация — это «подгонка разных слухов». Они, как он заверил, недостоверны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ обиделся на вопрос о том, справляются ли российские чиновники со своей работой: «Мне, как чиновнику, очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится».





Татьяна Демина