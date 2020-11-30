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В Нижнекамске сдали многоквартирный дом для бюджетников и детей-сирот

18:24, 30.11.2020

В Нижнекамске состоялось заселение 120-квартирного дома для бюджетников, молодых семей, детей-сирот. Дом возведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В доме 10 жилых этажей, общая площадь квартир составляет 6500 кв. метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электричества, регуляторами тепла.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что в третьем квартале ЖК «Салават купере» по улице Нурихана Фаттаха 340-квартирный жилой дом получил положительное заключение Госстройнадзора РТ.

Ольга Плешкова
ОбществоНедвижимость Татарстан
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