В Нижнекамске сдали многоквартирный дом для бюджетников и детей-сирот

В Нижнекамске состоялось заселение 120-квартирного дома для бюджетников, молодых семей, детей-сирот. Дом возведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В доме 10 жилых этажей, общая площадь квартир составляет 6500 кв. метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электричества, регуляторами тепла.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что в третьем квартале ЖК «Салават купере» по улице Нурихана Фаттаха 340-квартирный жилой дом получил положительное заключение Госстройнадзора РТ.



Ольга Плешкова