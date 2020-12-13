Ретейлеры пообещали россиянам доступные цены на продукты

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Ретейлеры смогут обеспечить жителей России продуктами по доступным ценам, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.



«Мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] купить продукты по доступным для них ценам», — приводит слова Белякова ТАСС.

Согласно данным Росстата, в России в ноябре инфляция увеличилась до 4,42%, тогда как в октябре была на уровне 3,99%. Продукты за указанный период подорожали на 1,34%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, услуги подорожали на 0,5%.

realnoevremya.ru/Антон Журавлев

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по ситуации с ценами на продукты.

Маргарита Головатенко