Ретейлеры пообещали россиянам доступные цены на продукты
Ретейлеры смогут обеспечить жителей России продуктами по доступным ценам, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.
«Мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] купить продукты по доступным для них ценам», — приводит слова Белякова ТАСС.
Согласно данным Росстата, в России в ноябре инфляция увеличилась до 4,42%, тогда как в октябре была на уровне 3,99%. Продукты за указанный период подорожали на 1,34%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, услуги подорожали на 0,5%.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по ситуации с ценами на продукты.
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