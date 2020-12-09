Татарстанский онкодиспансер назовут в честь знаменитого казанского онколога
Правительство Татарстана постановило присвоить республиканскому клиническому онкодиспансеру имя знаменитого казанского хирурга-онколога Мойше Сигала.
«Впредь именовать «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ имени профессора М.З. Сигала», — говорится в документе.
Напомним, Мойше Зельманович Сигал родился в 1920 году в Каменце-Подольске. Умер он в 1990 году в Казани. Долгое время возглавлял общество онкологов Татарстана.ОбществоМедицина Татарстан
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