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Татарстанский онкодиспансер назовут в честь знаменитого казанского онколога

14:37, 09.12.2020
Татарстанский онкодиспансер назовут в честь знаменитого казанского онколога
Фото: oncort.ru

Правительство Татарстана постановило присвоить республиканскому клиническому онкодиспансеру имя знаменитого казанского хирурга-онколога Мойше Сигала.

«Впредь именовать «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ имени профессора М.З. Сигала», — говорится в документе.

Фото: oncort.ru

Напомним, Мойше Зельманович Сигал родился в 1920 году в Каменце-Подольске. Умер он в 1990 году в Казани. Долгое время возглавлял общество онкологов Татарстана.

ОбществоМедицина Татарстан
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