Экс-игрок «Ак Барса» и двукратный чемпион мира представил свой сельхозпроект на ярмарке в Казани

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Экс-хоккеист «Ак Барса», двукратный чемпион мира Евгений Медведев представил президенту Татарстана Рустаму Минниханову свою продукцию на сельхозярмарке в агропромпарке «Казань».

Здесь он начал продавать мясо халяль собственного производства, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Отметим, что Медведев построил в Спасском районе Татарстана убойный цех за 300 млн рублей.

Евгений Медведев провел в казанском ХК «Ак Барс» восемь лет, в течение которых дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Последним клубом, за который он играл, был омский «Авангард».

Сегодня на сельскохозяйственную ярмарку в агропромышленном парке «Казань» завезли продуктов в общей сложности на 11 млн рублей.



Татьяна Леухина