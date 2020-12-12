В Казани на сельхозярмарку в агропарк завезли продукцию на 11 млн рублей

На сельскохозяйственную ярмарку в агропромышленном парке «Казань» завезли продуктов в общей сложности на 11 млн рублей. На ярмарке представлены продукты из Арского и Кукморского районов, Татпотребсоюза, а еще продукты татарстанских фермеров. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.



На ярмарке можно приобрести овощи, мясо, молочную продукцию, сахар, муку, зерно, крупы и мед. Цены на ярмарках традиционно ниже, чем в магазинах. По итогам 13 проведенных ярмарок в Казани, Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе завезли и реализовали продукции на 972 млн рублей.

Фото: agro.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане после новогодних праздников шатровые ярмарки продолжат свою работу.

Маргарита Головатенко