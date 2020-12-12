Депутат Госдумы объяснил свое высказывание о территории Казахстана

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил свои слова о территории Казахстана, прозвучавшие в эфире Первого канала. Ранее МИД Казахстана выразил ноту протеста России.

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра», — написал Никонов в своем Telegram-канале.

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Также он выразил «самые теплые чувства» в адрес «братского народа Казахстана».

В МИД Казахстана обратили внимание на то, что подобные провокационные высказывания ряда российских политиков наносят существенный ущерб союзническим отношениям двух стран.



Татьяна Леухина