МИД Казахстана передал России ноту из-за высказываний депутата Госдумы

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики в эфире Первого канала.

Депутат в телеэфире сказал, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». Комаров в ходе встречи в МИДе Казахстана не согласился с данным заявлением.

Фото: gov.kz

В ведомстве обратили внимание на то, что подобные провокационные высказывания ряда российских политиков наносят существенный ущерб союзническим отношениям двух стран.

Там ждут от России должной оценки таких заявлений. В МИДе республики призвали российских деятелей принять меры для предотвращения подобных заявлений. Комарову вручили ноту с официальной позицией МИДа Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Татьяна Леухина