В Казани родительский контроль школьного питания начнет работу в январе 2021 года

В Казани родительский контроль по вопросам качества школьного питания хотят организовать уже в январе следующего года, то есть в начале третьей четверти. Об этом сообщает Минобрнауки Татарстана.



Планируется, что контролировать качество школьного питания будут члены родительских комитетов, но при желании это может сделать любой родитель. По словам начальника Управления образования Казани Ирека Ризванова, будут составлены списки родителей, которые захотят дегустировать блюда.

Еще для родителей составят чек-лист с критериями оценки и организации питания, чтобы избежать субъективности. Директора школ пройдут семинары по организации питания, а со школами, в которых имелись жалобы на качество, проведут работу по устранению недостатков.

Фото: tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что для школьных столовых в Татарстане готовят программу модернизации.

Маргарита Головатенко