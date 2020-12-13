Гастроэнтеролог рассказала о самых вредных блюдах на новогоднем столе

Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала «сложные салаты» самыми вредными блюдами на новогоднем столе. Лучше приготовить легкие травяные салаты с минимальными заправками, а также подать к столу нежирные сладости и фрукты.

«На самом деле, все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными», — рассказала она.

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Салаты, которые часто присутствуют на новогоднем столе, содержат большое количество майонеза, сыра, орехов, а это — сложные для переваривания продукты.

Также специалист посоветовала приготовить салаты, курицу или индейку, запеченную в духовке, не к новогодней ночи, а 1 января. Это будет более полезно и безопасно.

«На самом деле, когда вы съедаете минимальное количество — два кусочка или один бутерброд, — это терпимо, но просто надо понимать, что мы начинаем есть после 12 ночи и совершенно не двигаемся», — передает ее слова RT.

Ранее исследование показало, что казанцы планируют потратить на празднование Нового года и 10 дней отдыха 17,5 тыс. рублей. В прошлом году траты на празднества составили 18 тыс. рублей. В среднем по сравнению с прошлым годом средний бюджет у россиян остался почти неизменным: 18 000 против 18 300 рублей.

